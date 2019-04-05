В Крыму запретят строить дома в прибрежной зоне

Соответствующий нормативный акт готовят власти полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. При этом гостиницы на морском берегу возводить будет можно.

Аксенов рассказал, что желание реализовать туристических объектов на побережье высказали уже несколько крупных компаний.

В свою очередь, замминистра курортов и туризма республики Юлия Мартыненко сообщила, что пятизвездочные отели в Крыму на 17,5% снизили цены на отдых в летний период. В целом же отдых в крымских санаториях и гостиницах подешевеет этим летом на 8,4%.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов – около 6,8 миллиона человек, это на 28% больше, чем годом ранее. Почти половина туристов (47%) прибыли по Крымскому мосту.