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В квартирах москвичей поселились тропические клопы

2 августа 2019 г. 841
Фото: © shutterstock.com

В Москве зафиксировано появление тропических постельных клопов, которые к тому же быстро вырабатывают устойчивость к ядам.

О нашествии паразитов свидетельствует резкий рост вызовов дезинфекторов, пишет "Московский комсомолец". Крупные особи могут достигать размеров спичечной головки.

При этом клопы появляются не только в антисанитарных условиях – для поражения целого дома достаточно попадания клопов хотя бы в одну квартиру, после чего они будут мигрировать по трубам, полостям в стенах и под обоями.

Тропические постельные клопы атакуют не только Москву, но и другие города европейской части России, сообщил BFM.ru биолог московского центра дезинфекции Роман Хряпин. В основном эти насекомые обитают в странах с тропическим и субтропическим климатом – в Юго-Восточной Азии или в Африке. Специалист посоветовал чаще менять постельное белье, а в случае обнаружения клопов вызывать соответствующие службы.

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