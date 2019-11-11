Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

11 ноября 2019 г. 192
Фото: © shutterstock.com

Житель Киева оказался заложником летучих мышей - животные устроились у него на балконе на зимовку.

В мебели на закрытом балконе обнаружили 120 летучих мышей вида рыжие вечерницы, сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group.  Волонтеры помогли киевлянину освободить дом от непрошеных гостей – 199 мышей отпустили на свободу, еще одну взяли на лечение.

Фото: © facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

"Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры", - заявили зоозащитники.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>