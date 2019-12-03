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В Ленобласти запретили строить квартиры меньше 24 квадратных метров

3 декабря 2019 г. 430
Фото: © shutterstock.com

В Ленинградской области запретили строить квартиры, площадь которых составляет менее 24 квадратных метров.

Постановление, вносящее изменения в порядок подготовки документации по планировке, подписал губернатор области Александр Дрозденко, сообщает ТАСС.

Ранее в Ленобласти были запрещены квартиры менее 30 квадратов, так что постановление упрощает застройщикам задачу. В 24 метра входит вся площадь жилья, включая балкон. Количество квартир площадью менее 30 квадратов в доме не должно превышать 40% от всего числа квартир.

Регулирование количество маленьких квартир, по мнению властей, позволит стабилизировать плотность населения в районах новостроек и снизить криминогенный фактор.

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