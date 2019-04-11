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В Лос-Анджелесе для поклонников Мэрилин Монро построили специальное бунгало

11 апреля 2019 г. 183
Фото: © shutterstock.com

В лос-анджелесском отеле названием Beverly Hills Hotel обустроили специальное бунгало, посвященное Мэрилин Монро.

 

Легендарная актриса любила останавливаться в этой гостинице, и ее владельцы после редизайна решили сделать подарок поклонникам Монро.

Интерьер бунгало выполнен в ярком игривом стиле с элементами золотого в отделке и закругленной мебелью.  

Внутри есть бар Chanel №5, в котором представлены любимые ароматы звезды, коллекция косметики, подборка фильмов с участием актрисы и фотографии. Меню полностью соответствует вкусам Монро: в нем креветочный коктейль, морковный салат, спагетти с фрикадельками, стейк на гриле и мороженое.

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