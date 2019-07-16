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В Марий Эл женщина хотела постирать и сожгла две квартиры

16 июля 2019 г. 7379
фото: shutterstock.com

Женщина оставила без присмотра стирку, в итоге сгорели две квартиры. 

В городе Козьмодемьянск республика Марий Эл произошел пожар из-за включенной стиральной машины, огнем оказались охвачены две квартиры.

Инцидент произошел на днях в двухэтажном деревянном доме. Одна из жительниц затеяла стирку. Женщина вышла на время в огород, оставив стиральную машинку включенной, а когда вернулась квартиру уже заполнил дым, и пройти в нее было нельзя. Огонь быстро распространялся по деревянному строению. К прибытию пожарных пламя перешло также на квартиру, расположенную на втором этаже.  Пожарным удалось локализовать пожар и отстоять остальные квартиры.

"В результате происшествия повреждена внутренняя отделка и имущество двух квартир. Пострадавших нет", - сообщается на сайте ГУ МЧС по республике Марий Эл.

По мнению специалистов, возгорание могло произойти по электрическим причинам. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

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