В Мексике хотят распечатать на принтере целый микрорайон

В Мексике планируют построить квартал из 50 домов при помощи 3D-принтера. Первые два дома уже распечатали.

Дома планируют строить в штате Табаско – в сейсмической зоне, которая еще и подвержена наводнениями. 50 домов, по плану застройщика, будут готовы к концу 2020 года. Так появится первый в мире жилой квартал, полностью распечатанный на принтере.

Строительство ведется с учетом пожеланий людей – в 3D-микрорайон переедут бедняки, живущие сейчас в лачугах, сделанных из кусков дерева, металла и других подручных материалов, пишет "Российская газета". В сезон дождей в таких строениях стоит вода по колено, а люди, живущие в среднем на 3 доллара в день, не могут позволить себе ремонт.

На одновременное строительство двух домов требуется 3-4 дня круглосуточной работы принтера. Десятиметровой устройство выдает бетонную смесь, которая затвердевает при высыхании, выстраивая стены по одному слою за раз. Такая смесь прочнее традиционного бетона, а недвижимость, построенная из нее, может выдержать и наводнение, и землетрясение.