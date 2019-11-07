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В Минске продают квартиру для желающих вернуться в СССР

7 ноября 2019 г. 254
Фото: © onliner.by

В столице Белоруссии на продажу выставили квартиру, которая словно бы застыла  во времени – в трешке давно не делали ремонт и не меняли обстановку, квартира может похвастаться даже портретом Брежнева.

Дом, в котором продается квартира, расположен в центре города на улице Раковской. Построено здание в 1959 году. В доме 44 квартиры, фасад отремонтирован.  Жилая площадь объекта – 51 метр, высота потолков – 3 метра. Недвижимость оценили в 135 тысяч долларов, сообщает onliner.by.

Фото: © onliner.by

Правда, привлечь она может разве что любителей всего советского – кто-то превратил квартиру в настоящий склад артефактов развалившейся страны. Там можно найти керосиновую лампу, табличку с названием улицы, мебель и холодильники эпохи застоя, ковры. Пол в квартире деревянный, на кухне висит портрет Леонида Брежнева.  

Фото: © onliner.by

Впрочем, агентство, занимающееся продажей квартиры, обращает внимание на выгодное расположение дома, а не на особенности интерьера объекта.

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