В Минстрое назвали оптимальные сроки для отключения горячей воды

Неделя – идеальный срок для отключения горячей воды летом, и к этому показателю надо стремиться.

Через год или два в России, возможно, станут отключать горячую воду летом всего на неделю, но все зависит от инфраструктуры в городе или муниципалитете, сообщил РИА Новости замминистра строительства Максим Егоров.

Он пояснил, что воду отключают для ремонта котлов, а поскольку состояние тепловых сетей в России "не очень хорошее", технология отключения раз в два-три года не подходит.

"Воду нужно сливать, делать гидравлическое испытания и проверять, что будем происходить с трубами. Иначе мы получим аварию, как этой зимой в Самаре, когда кипяток вылился на асфальт", - отметил он.

При этом за три дня, как предполагалось ранее, системы не сольешь и не заполнишь "чисто физически", особенно в крупных городах.