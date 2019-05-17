В Минстрое обозначили потолок роста цен на новостройки

В результате перехода строительной отрасли на проектное финансирование цены на новостройки вырастут не более чем на 5-7%, заявил замминистра строительства Никита Стасишин.

Никакого подорожания на 15-20% не будет, если речь идет о качественных проектах, продажи в которых минимум на 70% осуществляются в ходе строительства, подчеркнул чиновник.

Эксперты считают, что с переходом на систему эскроу-счетов застройщики могут заложить в цену квадратного метра переплаты по банковским кредитам, сообщает ТАСС.

С 1 июля 2019 года строительная отрасль в России переходит на проектное финансирование. Деньги граждан будут храниться на эскроу-счетах в банках, а застройщики будут возводить дома за счет банковских кредитов. Деньги дольщиков они получат, когда передадут им ключи от квартир.