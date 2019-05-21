В Минстрое появились два новых департамента

Департамент стратегических проектов и департамент развития жилищно-коммунального хозяйства сформировали в Минстрое России, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Якушев.

"В состав департамента развития жилищно-коммунального хозяйства войдут направления по развитию коммунального хозяйства, управлению жилищным фондом и органами государственного жилищного надзора, нормативному сопровождению сферы ЖКХ. Руководителем департамента назначена Светлана Никонова", - рассказали в пресс-службе.

До работы в Минстрое России Светлана Никонова работала на руководящих должностях в ряде крупных энергокомпаний, а также в управлении регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам.

Департамент стратегических проектов возглавит Михаил Гилев. Работа данного подразделения будет направлена на выполнение федеральных проектов по переселению из аварийного жилищного фонда и формированию комфортной городской среды. Среди вопросов департамента - обеспечение чистой питьевой водой, реализация программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Дополнительное внимание будет уделено анализу и нормированию в сфере ЖКХ.

Курировать работу обоих департаментов будет замглавы ведомства Максим Егоров. По его словам, изменения в структуре деятельности министерства позволят эффективно работать при реализации федеральных проектов, которые курирует Минстрой России, а также существенно усилить компетенции министерства в вопросах функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.