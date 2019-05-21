ГлавнаяЖильеВ Минстрое появились два новых департамента

В Минстрое появились два новых департамента

21 мая 2019 г. 154
фото: shutterstock.com

Департамент стратегических проектов и департамент развития жилищно-коммунального хозяйства.

Департамент стратегических проектов и департамент развития жилищно-коммунального хозяйства сформировали в Минстрое России, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Якушев.

"В состав департамента развития жилищно-коммунального хозяйства войдут направления по развитию коммунального хозяйства, управлению жилищным фондом и органами государственного жилищного надзора, нормативному сопровождению сферы ЖКХ. Руководителем департамента назначена Светлана Никонова", - рассказали в пресс-службе.

До работы в Минстрое России Светлана Никонова работала на руководящих должностях в ряде крупных энергокомпаний, а также в управлении регулирования электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам.

Департамент стратегических проектов возглавит Михаил Гилев. Работа данного подразделения будет направлена на выполнение федеральных проектов по переселению из аварийного жилищного фонда и формированию комфортной городской среды. Среди вопросов департамента -  обеспечение чистой питьевой водой, реализация программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Дополнительное внимание будет уделено анализу и нормированию в сфере ЖКХ.

Курировать работу обоих департаментов будет замглавы ведомства Максим Егоров. По его словам, изменения в структуре деятельности министерства позволят эффективно работать при реализации федеральных проектов, которые курирует Минстрой России, а также существенно усилить компетенции министерства в вопросах функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>