В Москва-Сити будут строить самый высокий в Европе жилой небоскреб

В Москва-Сити начались подготовительные работы к строительству самого высокого жилого небоскреба в Европе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В пятницу состоялась презентация проекта. Название небоскреба - One Tower, его высота 405 метров, высота стилобата – 80 метров. Строить башню будет городская компания "Мосинжпроект".

"Сегодня мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в Сити. В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Это очень сложный и амбициозный проект, но я уверен, что он будет построен с высоким качеством и в срок", - заявил Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Гендиректор компании "Мосинжпроект" Марс Газизуллин в свою очередь отметил, что при возведении монолитных конструкций будет использоваться три высотных башенных крана, которые крепятся к монолитному конструктиву здания и наращиваются по мере производства работ на необходимую высоту.

"Площадь застройки составляет 0,8 Га. В пиковый период при производстве работ на объекте будет задействовано не менее 2000 человек", - сказал Марс Газизуллин.

Проектом предусмотрено строительство многофункционального высотного жилого комплекса с подземной автостоянкой - небоскреба в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Небоскреб будет состоять из 101 наземного этажа и иметь 3 подземных этажа, добавил первый заместитель гендиректора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев. "Это уникальный по функциональным, визуальным и технологическим параметрам объект, аналоги которого отсутствуют не только в России, но и в Европе", - подчеркнул он.

Новая высотка расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр". Ее планируют оснастить самыми передовыми системами инженерных коммуникаций, в том числе системой "умный дом". В стилобатной части здания планируется размещение бизнес-центра, магазинов, ресторанов, детского досугового центра, а в высотной – квартир. На уровне 100 этажа разместится смотровая площадка. Будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем здание "Башня Федерации" на территории "Москва-Сити".