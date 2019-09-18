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В Москве часть застройщиков будет работать по старым правилам еще почти 10 лет

18 сентября 2019 г. 261
фото: shutterstock.com

Около 76% новостроек будут достраивать по старой схеме.

Некоторые московские застройщики смогут реализовывать проекты без эскроу-счетов до 2028 года, сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"По нашим расчетам, в Москве порядка 76% проектов остаются по старой схеме. По тем разрешениям на строительство, которые сегодня выданы и по выданным заключениям о соответствии критериям (ЗОСК), у нас некоторые застройщики будут работать до 2028 года. У нас есть такие длительные разрешения на строительство", - сказал Александр Гончаров на конференции в рамках ProEstate

По его словам, основной ввод будет приходиться на 2020 год и 2021-22 годы, но тем не менее останутся застройщики, которые по выданным разрешениям смогут работать и дальше.

Сейчас в Москве почти 200 тысяч дольщиков – граждане, которые вложили свои деньги в московскую недвижимость. Особый всплеск спроса отмечался в июне, но и последующие месяцы он остается достаточно высоким. Также растет сделок по ипотеке, отметил он.

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