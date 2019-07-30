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В Москве дорожает самое доступное жилье

30 июля 2019 г. 378
Фото: © shutterstock.com

В Москве продолжают дорожать новостройки массового сегмента. Рост цены связан с вымыванием самого доступного предложения, завершением продаж в самых бюджетных проектах и роста строительной готовности домов.

Средняя цена предложения по итогам второго квартала составила 165,1 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой".  Общее число проектов в реализации снизилось на 5% - до 91 проекта: продажи завершились в нескольких жилых комплексах эконом-класса.

Почти половина квартир в самых бюджетных столичных новостройках приходятся на Юго-Восточный и Восточный административные округа. 

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