В Москве дорожает самое доступное жилье

В Москве продолжают дорожать новостройки массового сегмента. Рост цены связан с вымыванием самого доступного предложения, завершением продаж в самых бюджетных проектах и роста строительной готовности домов.

Средняя цена предложения по итогам второго квартала составила 165,1 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении компании "БЕСТ-Новострой". Общее число проектов в реализации снизилось на 5% - до 91 проекта: продажи завершились в нескольких жилых комплексах эконом-класса.

Почти половина квартир в самых бюджетных столичных новостройках приходятся на Юго-Восточный и Восточный административные округа.