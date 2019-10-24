В Москве исчезают дешевые квартиры

За два года в Москве в два раза (на 61%) снизилось предложение недорогих квартир: с 13,1 тысяч до 5,1 тысяч лотов. Речь идет о квартирах стоимостью дешевле 7 млн рублей, выяснили аналитики компании "Азбука Жилья".

Если раньше внутри МКАД жилых комплексов, в которых можно купить недвижимость до 7 млн рублей, насчитывалось 102 единицы, то сейчас только 86 объектов. Причем, количество московских проектов за МКАД, которые стабильно предлагают бюджетные варианты, практически не изменилось. Два года назад было 10 проектов, сейчас 9.

Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.

По данным Авито, московские новостройки выросли в цене на 13% до 237,6 тыс рублей за квадрат. Стоимость кв м в среднем по России выросла на 12% до 72,8 тыс рублей.

В результате данного вымывания сократилось количество дешевых двух- и трехкомнатных квартир, которые подходят для семей. В связи с отсутствием роста доходов, покупатели стали рассматривать варианты с московской пропиской за МКАД с невысоким бюджетом.