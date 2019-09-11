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В Москве к ноябрю появится свой фонд защиты прав дольщиков

11 сентября 2019 г. 430
фото: globallookpress.com

В дальнейшем фонд займется достройкой проблемных объектов, в числе которых ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Легенда" и ЖК "Академ-Палас".

Московские власти до ноября создадут столичный фонд защиты прав дольщиков, сообщили в Москомстройинвеста.

"В соответствии со вступившими в силу изменениями в федеральное законодательство (№127-ФЗ, №214-ФЗ), создается Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, который будет иметь приоритетное право на достройку и выступать в роли нового застройщика", – сообщил зампредседателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Фонд формируется в целях завершения строительства проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков. Создать Московский фонд защиты прав дольщиков планируется до ноября 2019 года. В дальнейшем фонд займется достройкой проблемных объектов, в числе которых ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Легенда" и ЖК "Академ-Палас".

В 2017 году в России был создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Миссия фонда "исключить финансовый риск для граждан, покупающих квартиру в строящемся доме, обеспечить защиту их прав и законных интересов в случае банкротства застройщика, создать на территории РФ безопасный и честный рынок долевого строительства".

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