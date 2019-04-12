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В Москве каждые четыре дня в продажу выходит новый дом

12 апреля 2019 г. 411
Фото: © shutterstock.com

В первом квартале текущего года на столичном рынке массовых новостроек в продажу каждые четыре дня выходил новый дом.

С января по март в Москве началась реализация 23 корпусов в 17 жилых комплексах, объем предложения вырос на 12%, подсчитали в компании "Метриум".

Такой всплеск строительной активности аналитики связывают с переходом отрасли на новую модель финансирования: если сейчас вывести на рынок максимум квартир, их можно будет продавать по старым правилам. 

По итогам первого квартала в Москве заключили порядка 13 тысяч договоров долевого участия – это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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