В Москве каждый день продается квартира в небоскребе

Спрос на квартиры и апартаменты в небоскребах Центрального административного округа (ЦАО) Москвы в прошлом году вырос наполовину (49%) – всего было заключено 480 сделок, говорится в исследовании Savills.

За первые пять месяцев этого года куплено 122 апартаментов и квартир в башнях центрального района.

"Таким образом, суммарно с начала 2017 года по июнь 2019 года было реализовано около 916 лотов в небоскребах центра города, из чего следует, что каждый день в данный период проходило по одной сделке (или, в среднем, 32 сделки/месяц)", - поясняют эксперты.

Подобный формат жилья становится все более популярным среди покупателей, говорит управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. Такие объекты выбирают любители "жизни на высоте", а также инвесторы, которые приобретают в высотных проектах как отдельные лоты, так и целые пулы квартир и апартаментов для сдачи в аренду и последующей перепродажи. Не последнюю роль в этом играет и тот факт, что качество подобных проектов со временем только растет, и сегодня они в полной мере соответствуют зарубежным аналогам.

По данным Savills, средняя цена квадратного метра в премиальных небоскребах столицы за год не изменилась и составляет около 470 тыс рублей. Цена самых дорогих лотов в небоскребах ЦАО может доходить до 1 млн рублей за квадрат, а общая стоимость наиболее дорогих предложений приближается к 1 млрд рублей. Самые дорогие апартаменты предлагаются в таких проектах, как Neva Towers, Capital Towers, Башня "Федерация" и О.К.О.

Средняя площадь купленных апартаментов и квартир в башнях за последний год составила 94 кв м. Общая стоимость всех премиальных объектов, купленных в высотных зданиях столицы с начала 2017 года, достигла 36,2 млрд рублей. В среднем каждый месяц в московских небоскребах продается квартир и апартаментов на 1,2 млрд рублей.