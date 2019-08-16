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В Москве можно снимать квартиры бесплатно

16 августа 2019 г. 521
фото: shutterstock.com

Для этого в съемном жилье нужно сделать ремонт.

 

Около 15% московских квартир сдаются "под ремонт", треть из них можно арендовать бесплатно, выяснили аналитики ИНКОМ-Недвижимость.

По словам экспертов, арендные квартиры, требующие ремонта, можно разделить на две категории: пригодные для проживания (где достаточно произвести косметический ремонт, что под силу самому арендатору) и непригодные (например, после пожара или затопления, с ветхими полами или неисправной электропроводкой – здесь требуются услуги специалистов).

Сегодня на столичном рынке аренды 63% квартир "под ремонт" сдаются в новостройках. К примеру, в 2015 году таких лотов было 45%. Увеличение доли таких квартир связано с высокими темпами строительства и активизацией спроса на жилье в новостройках, часть квартир приобретается на перспективу – как следствие, сегмент найма пополняется лотами в новых домах, поясняет заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Как правило, сумма скидки арендного жилья, которое нуждается в ремонте, составляет 10-20% от ежемесячного платежа. За год таким образом можно сэкономить до 80 тыс рублей, снимая однушку. А можно и вовсе не платить за аренду. "Треть площадей "под ремонт" сдается без оплаты проживания во время проведения соответствующих работ", - отмечает Оксана Полякова.

Как правило, собственник определяет финансовые затраты на отделочные материалы и труд, в результате чего либо снижается общая стоимость аренды, либо предоставляется бесплатное проживание на определенный период – в этом случае заключается договор найма без арендной платы ровно на срок выполнения необходимых работ.

Однако, по статистике компании, в 12% случаев наймодатели соглашаются на устную договоренность о ремонте, в 35% случаев — заключают договор, но забывают об утверждении сметы и сроков. В 37% случаев не включают в договор пункт об ответственности квартиранта за невыполнение работ. Все это в дальнейшем может привести к трудностям как у арендатора, так и собственника. Поэтому лучше заранее оговорить все нюансы такой аренды, советуют эксперты.

Ранее эксперты назвали минимальные ставки аренды квартир в Москве и на новых территориях. 

 

 

 

 

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