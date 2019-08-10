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В Москве на продажу выставили тысячи очень дорогих квартир

10 августа 2019 г. 475

На вторичном рынке Москвы в продаже появилось более 8,5 тысячи квартир стоимостью от 100 миллионов рублей.

Все квартиры расположены в центре города, пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные риелторской компании Stone Bridge Estate. Больше всего предложений в Хамовниках, Пресненском районе, на Якиманке и Арбате.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке Москвы – в Хамовниках: в этом районе зафиксирована максимальная стоимость квадратного метра – 3,7 миллиона рублей, а также самая высокая средняя стоимость квадрата – 1,84 миллиона.

Самый дешевый квадратный метр элитного вторичного жилья в Мещанском, Красносельском и Басманном районах – от 0,7 до 0,92 миллиона рублей.

Эксперты утверждают, что спрос на дорогие квартиры всегда был и есть в Москве. Однако зачастую собственники выставляют недвижимость на продажу по завышенной цене и не готовы к торгу, поэтому  очень дорогая квартира может ждать покупателя очень долго.

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