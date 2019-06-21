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В Москве начали выдавать первые разрешения на достройку домов по старой схеме

21 июня 2019 г. 189
Фото: © shutterstock.com

Столичные застройщики начали получать разрешения на достройку объектов по старым правилам, без открытия эскроу-счетов.

По состоянию на 21 июня Москомстройинвест выдал уже 35 заключений о соответствии критериям (ЗОСК) – именно этот документ позволяет продолжать работу по прежней схеме.

Всего же комитет принял 277 обращений на получение ЗОСК. В настоящее время специалисты проверяют строительную и финансовую готовность объектов и площадь уже проданной недвижимости, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чтобы достраивать дома по старой схеме, застройщик должен заключить не менее 10% договоров долевого участия в строящемся проекте, степень готовности проекта должна составлять не менее 30% с учетом не только строительного конструктива, но и финансовой готовности.

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