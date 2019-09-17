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В Москве подорожали самые дешевые съемные квартиры

17 сентября 2019 г. 406
Фото: © shutterstock.com

В Москве впервые за год поднялась нижняя планка стоимости съемного жилья. Самая дешевая квартира в столице сдается за 23 тысячи рублей в месяц.

С февраля по август минимальная ставка на аренду жилья, по данным "ИНКОМ-Недвижимость", не превышала 20 тысяч рублей.

За 23 тысячи сдается однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажки в районе Перово. Общая площадь жилья составляет 33 квадратных метра.

На втором месте 27-метровая однушка без балкона – ее можно снять за 24 тысячи рублей. Находится она недалеко от станции метро "Кунцевская".

На третьем месте – двухкомнатная квартира за 25 тысяч рублей. До дома придется добираться 15 минут транспортом от метро "Щелковская".

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