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В Москве резко выросло число квартир, выставленных на продажу в домах реновации

2 октября 2019 г. 247
фото: shutterstock.com

Цены на такое жилье увеличились почти на 20%. 

За год предложение квартир в домах под снос по программе реновации выросла на 54%, цены тоже показали рост – почти на 20%, подсчитали аналитики компании ИНКОМ-Недвижимость.

"Если годом ранее она была равна 1474 объектам, то к текущему моменту составляет уже 2277 единиц, что на 54% больше. Средняя цена предложения  кв м квартир в домах под снос в годовом выражении повысилась на 17%", - рассказали аналитики. Данный рост эксперты связывают с увеличением доверия москвичей к программе реновации.

В целом квартиры в домах под снос дешевле, чем в аналогичных объектах, не вошедших в программу: на 8% за кв м и на 29% за лот. Однако около 20% собственников часто завышают цены на такие лоты, каждый десятый готов дать дисконт. Скидки в среднем составляют 8% от стоимости квартиры. Около 70% выставляют квартиры в домах реновации по рыночным ценам.

Самая дешевая квартира в московской пятиэтажке, которая вошла в программу реновации, стоит 4,3 млн рублей.

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", минимальная стоимость квартиры в домах, которые пойдут под снос в рамках московской программы реновации, составляет 4,3 млн рублей. Основное пул квартир предлагается по цене 5-8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили еще шесть стартовых площадок в рамках реновации. Их общее число теперь составит 351. Градостроительный потенциал всех площадок - более 5 миллионов квадратных метров, это треть всей программы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Программа касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

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