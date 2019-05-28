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В Москве сдается 10-метровый дом

28 мая 2019 г. 456
Фото: © shutterstock.com

Маленький уютный домик в коттеджном поселке всего за 15 тысяч рублей в месяц – отличное предложение. Правда, площадь домика – всего 10 квадратных метров.

В компактном коттедже есть все необходимое для проживания. В единственной комнате установлена кровать, санузел с душем, шкаф для одежды, микроволновка, электрический чайник, холодильник и плита, пишет Lenta.ru. Владельцы готовы по запросу предоставить телевизор.

Дом расположен в деревне Городищи – в 20 минутах от станции метро "Теплый стан".

Въезд в поселок под шлагбаум, круглосуточная охрана. Дом сдается на год или меньший срок по договоренности.

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