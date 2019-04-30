В Москве сдают пентхаус за 6,4 миллиона рублей

Самая дорогая квартиры в Москве сдается за 6,4 миллиона рублей. Это пентхаус на Пречистенке.

Жилье расположено в отреставрированном доходном доме 1910 года постройки, говорится в сообщении компании ЦИАН. 600-метровая квартира занимает три этажа с выходом на открытую террасу.

В помещениях выполнен дизайнерский ремонт в классическом стиле. Квартира сдается с мебелью и бытовой техникой.

В пентхаусе есть пять спален с собственными санузлами, гостиная, столовая зона с камином и отдельный блок для прислуги. Арендатор также получит баню, хаммам, массажную комнату и винный погреб. В стоимость аренды входят три места на охраняемой парковке.

За стоимость месячной аренды этого пентхауса можно купить однокомнатную квартиру в Москве или ближнем Подмосковье.