В Москве снова продают знаменитый дом-яйцо

Одиозный дом-яйцо на улице Машкова в Москве выставлен на продажу за 6,2 млн долларов (406,5 млн рублей). Объявление размещено на сайте ЦИАН.

Дом представляет собой четырехэтажное здание общей площадью 342 кв м. У него есть собственный въезд с внутренним двориком, лифт и подземный паркинг.

"Уникальный архитектурный объект на улице Машкова, Дом-Яйцо, входит в рейтинг самых необычных зданий мира. Он расположен в центре Москвы, район Чистых прудов. Есть собственный двор. Здание построено в форме пасхального яйца Фаберже. Дом 4-х этажный с очень красивой мансардой", - говорится в объявлении.

Высота каждого этажа составляет 3,2 метра, высота мансарды с купольным расписным потолком 5 метров. В доме имеется 4 комнаты, две кухни, сауна, вспомогательные помещения, лифт, подземная стоянка.

Дом-яйцо был построен в 2000-х годах. Его проект разработала мастерская Сергея Ткаченко вместе с галеристом Маратом Гельманом и концептуальной группой "Обледенение архитекторов".

Изначально дом задумывался как отдельный корпус родильного отделения, однако эта идея не нашла поддержки. В итоге здание построили на улице Машкова, приткнув к жилой многоэтажке. Официально дом сменил двух владельцев и находится в открытой продаже с 2007 года. Сам дом считается одним из самых одиозных зданий Москвы и неоднократно подвергался критике архитекторов.