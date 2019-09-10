В Москве стало больше квартир, которые можно купить по эскроу

Количество квартир в московских новостройках, которые можно приобрести с использованием эскроу-счетов, выросло за месяц на 45%.

В настоящее время в Москве насчитывается более 3 тысячи квартир, продающихся по новой схеме. Доля объектов, реализуемых с применением эскроу, возросла до 19% от всего объема предложения.

Рыночная стоимость жилья с эскроу-счетами также выросла, говорится в исследовании "Метриум". В августе такие квартиры обходились покупателям в среднем в 175 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как средняя цена квадрата массовых новостроек, продающихся по старым правилам, составила 168 тысяч рублей.

Аналитики отмечают высокий спрос на объекты с эскроу – разницу в стоимости покупатели воспринимают как разумную плату за более высокую защищенность дольщика.