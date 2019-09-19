В Москве упал спрос на вторичное жилье

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в августе по сравнению с июлем снизилось на 15% до 10,7 тысяч сделок, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

В ведомстве связывают снижение покупательской активности с сезонными колебаниями. "Помимо традиционного сезонного спада, влияние на вторичный рынок недвижимости могло оказать ожидание заявленного экспертами изменения ключевой ставки Центрального банка РФ, о снижении которой до минимальных 7% регулятор заявил в конце лета", - пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. Последний раз такой размер ставки был установлен пять с половиной лет назад – в марте 2014 года, добавил он.

По данным Росреестра, всего за восемь месяцев этого года на московской вторичке было заключено 95,3 тысячи сделок. Это всего на 1% больше прошлогодних показателей.