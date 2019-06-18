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В Москве за 25 тысяч рублей сдают 11-метровую квартиру

18 июня 2019 г. 182
Фото: © shutterstock.com

Самая маленькая квартира на рынке аренды в Москве обладает метражом всего 11 квадратных метров. Всего же доля малометражных квартир в структуре предложения составляет всего 0,3%.

Квартира площадью 11 квадратных метров на первом этаже девятиэтажки в Чертанове сдается за 25 тысяч рублей в месяц, говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ". В квартире выполнен качественный ремонт, есть необходимая мебель и техника.

За 21 тысячу рублей сдается 13-метровая квартира в районе Соколиная гора. Жилье оборудовано всем необходимым.

На третьем месте квартира площадью 14 квадратных метров. Она расположена на последнем этаже 5-этажного дома в районе Хорошево-Мневники и сдается за 30 тысяч рублей в месяц.

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