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В Новосибирске сотни семей поселились в доме, в котором запрещено жить

16 сентября 2019 г. 724
Фото: © shutterstock.com

Около ста новосибирских семей живут в доме, в котором судом жить запрещено. Им грозит отключение света, воды и тепла, а также выселение.

Семьи заехали в новые квартиры еще до того, как дом был официально сдан – формально они живут на стройке. 10 сентября суд по требованию Гостройнадзора наложил запрет на проживание в доме до получения всех документов – судья счел, что несданная новостройка может быть опасной для жизни людей.

Застройщик утверждает, что сдать дом в 2016 году помешали проволочки, а необходимую документацию планируют получить уже в октябре этого года. При этом директор компании-застройщика сам живет в несданном доме.  

Узаконить предстоит не только сам дом, но и перепланировки, которые за два года успели сделать жильцы, пристройку. Застройщик собирается обжаловать решение суда, но пока дом могут отключить от коммунальных услуг и выселить его жильцов.

Жильцы же к происходящему относятся спокойно, и проблемы застройщика их не смущают. Большинство не сомневаются, что дом и тоге сдадут, пишет "Новосибирск online".

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