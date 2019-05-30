В Новой Москве продолжают дорожать самые популярные однушки

На рынке новостроек Новой Москвы продолжают расти цены. За месяц стоимость квартир выросла на 1,5% - до 119 тысяч рублей.

В сегменте комфорт, на который приходится до 96% предложения, цена квадратного метра составила 118 тысяч рублей, в экономе – 120,6 тысячи, в бизнес – 137,5 тысячи рублей, говорится в сообщении компании "Бон Тон".

Эксперты отмечают, что сильнее всего выросли в цене однокомнатные квартиры комфорт-класса: по сравнению с апрелем подорожание составило 4,4%. В среднем однушки в Новой Москве продаются за 4,7 миллиона рублей. Стоимость квадратного метра составила 128,3 тысячи рублей.

Интерес к новостройкам на присоединенных территориях растет вместе с метро, которое постепенно приходит в Новую Москву.