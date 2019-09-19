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В новые квартиры по программе реновации переехали уже 10 тысяч человек

19 сентября 2019 г. 220
Фото: © Global Look Press

С момента старта программы реновации в Москве новое жилье получили около 10 тысяч человек. В процессе переезда находятся еще около 5 тысяч человек.

В стадии строительства находится 122 дома, куда переедут участники программы. Кроме того, столичные власти ведут активную работу по подбору дополнительных стартовых площадок, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что работа развернута во всех округах. "Мы возводим новое жилье, уже сдали 23 дома", - приводит его слова "Интерфакс".

Между тем, на проспекте Вернадского началось переселение еще одного дома. Первые четыре семьи из пятиэтажки на улице Лобачевского получили ключи от квартир в новом доме на Ленинском проспекте.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5 173 домов и затронет около миллиона москвичей.

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