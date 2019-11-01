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В ОАЭ распечатали на принтере двухэтажный дом

1 ноября 2019 г. 518
Фото: © shutterstock.com

В Дубае представили самое большое в мире двухэтажное здание, распечатанное на 3D-принтере.

Здание внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой строительный проект, созданный при помощи 3D-печати.

Высота дома составляет 9,5 метра, площадь – 640 квадратов. Жидкий материал наслаивали по заранее отведенному маршруту, обозначенному компьютером – аналогом струйного принтера. Позже жидкость затвердела и превратилась в бетон.

Технологии, применявшиеся при строительстве, позволят увеличить в рекордные сроки скорость возведения зданий и затраты на работы. Двухэтажный дом строили лишь 15 человек – примерно половина от обычного числа рабочих. Кроме того, удалось сократить количество отходов – их на 60% меньше, чем обычно.

В ходе работ специалисты проверили, как применять 3D-печать при создании строений с различными изгибами.

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