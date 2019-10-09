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В обход запрета: хостелы сдают под видом комнат

9 октября 2019 г. 266
Фото: © shutterstock.com

Владельцы хостелов ищут возможности, чтобы перехитрить законодательства. С 1 октября в России запрещено размещать хостелы в жилых помещениях.

Чтобы обойти закон, предприниматели называют квартиры, в которых размещены хостелы, апартаментами, мини-отелями, общежитиями или же суточным жильем, пишет "Российская газета" со ссылкой на юристов.

Ранее Минэкономразвития обратилось к системам онлайн-бронирования с просьбой убрать с сайтов информацию о квартирах, которые сдаются в качестве гостиничных номеров.

Туристы же со своей стороны в юридические тонкости не вдаются и не пытаются найти разницу между хостелом, квартирой и апартаментами: им важно где-то остановиться, а как это называется – значения не имеет.

В законодательстве нет ограничений на сдачу квартир, однако в случае аренды квартиры арендодатель не оказывает никаких дополнительных услуг в виде питания, уборки, стойки регистрации и так далее.

Эксперты считают, что разделить гостиничный бизнес и краткосрочную аренду сможет закон о туристическом жилье – если объявление о краткосрочной аренде попадет в сферу гостиничных услуг, это будет считаться нарушением закона.

С 1 октября хостелы должны размещаться в нежилых помещениях на первом этаже и иметь отдельный вход. Специалисты рынка полагают, что владельцам нелегальных хостелов не удастся долго скрываться от закона – соседи могут пожаловаться, если обнаружат хостел в подъезде.

Часть владельцев хостелов уже начали удалять объявления с платформ онлайн-бронирования.

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