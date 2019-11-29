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В Омске мужчина сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

29 ноября 2019 г. 572
фото: shutterstock.com

В результате пострадала и соседняя квартира. Теперь поджигателя ждет суд. 

Житель Омска сжег квартиру, в которой жил со своей свободной сестрой, чтобы родственница не оформила недвижимость на себя. Инцидент произошел в прошлом году.

Между молодым мужчиной и его сводной сестрой произошел конфликт на почве возможного оформления права собственности на квартиру, принадлежащую их матери. Сестра уверяла, что это все слухи и таких планов у нее нет. Однако брат не поверил и решил уничтожить спорное имущество. Он купил 10 литров бензина. Дождавшись, когда сестра уйдет на работу, осуществил свой план.

"Закончив, он вышел из квартиры, прикрыл дверь и, просунув руку с зажигалкой через оставленную щель, поджег бензин, разлитый на полу квартиры", - рассказали в областной прокуратуре.

В результате сгорела не только их собственная квартира, но и пострадала соседняя. Общий материал ущерб составил 1 миллион рублей. На поджигателя было заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества". Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

 

 

 

 

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