В отеле под Владимиром гостей регистрирует робот Михалыч

В одном из отелей во Владимирской области гостей теперь встречает робот. Сотрудники назвали нового администратора Михалычем.

Робот умеет приветствовать постояльцев, распознавать паспортные данные, выселять и заселять гостей, выдавать им карты-ключи и вызывать такси.

Стоимость Михалыча составляет 1,2 миллиона рублей, сообщает портал "Про Владимир". Пока это единственный в России робот с реализованной системой chek-in – посетителю достаточно приложить паспорт, чтобы получить карту доступа в номер.

Фото: © provladimir.ru

Робот значительно снижает нагрузку на персонал, не опаздывает на работу, и у него всегда хорошее настроение, утверждают создатели Михалыча.