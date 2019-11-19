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В отеле под Владимиром гостей регистрирует робот Михалыч

19 ноября 2019 г. 561
Фото: © shutterstock.com

В одном из отелей во Владимирской области гостей теперь встречает робот. Сотрудники назвали нового администратора Михалычем.  

Робот умеет приветствовать постояльцев, распознавать паспортные данные, выселять и заселять гостей, выдавать им карты-ключи и вызывать такси.

Стоимость Михалыча составляет 1,2 миллиона рублей, сообщает портал "Про Владимир". Пока это единственный в России робот с реализованной системой chek-in – посетителю достаточно приложить паспорт, чтобы получить карту доступа в номер.

Фото: © provladimir.ru

Робот значительно снижает нагрузку на персонал, не опаздывает на работу, и у него всегда хорошее настроение, утверждают создатели Михалыча.

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