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В ожидании эскроу: российские новостройки продолжают дорожать

3 июня 2019 г. 136
Фото: © shutterstock.com

В преддверии перехода строительной отрасли на новую систему финансирования в России продолжают расти цены на первичное жилье. При этом покупательская способность населения не увеличивается.

Средняя стоимость квадратного метра новостроек в России в мае составила 70,2 тысячи рублей за квадратный метр, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость".

Наиболее заметно изменились цены на новостройке в Екатеринбурге – там за месяц они подорожали почти на 3%, до 73,2 тысячи за квадратный метр. В Краснодаре цены увеличились на 1,6% - до 50,9 тысячи рублей за квадрат – он на втором месте.

За год новостройки сильнее всего подорожали в Казани – на 20%, до 80,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве годовой рост составил 7% - сейчас квадратный метр первичного жилья в столице стоит в среднем 187,6 тысячи рублей.

Аналитики говорят, что девелоперы сейчас зачастую выводят проекты на рынок по завышенным ценам, стремясь заложить рост издержек, который возникнет после вступления в силу законодательных изменений.

Новостройки могут подорожать еще на 9-15 процентов, но если застройщика удастся ускорить темпы, цены могут вырасти не так сильно – на 7-10%.  

Однако существует риск, что покупатели уйдут с первичного рынка на вторичный или же вовсе откажутся от покупки жилья. Вместе с падением спроса может замедлиться и рост цен.

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