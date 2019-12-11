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В Пекине купили дом площадью 5 квадратов ради престижного адреса

11 декабря 2019 г. 288
фото: scmp.com

Крошечный дом площадью пять квадратных метров по улице Ланьман Хутун в Пекине продали на аукционе за 182,4 тыс долларов (почти 12 млн рублей), передает издание SCMP.

 

Столь высокая цена за столь небольшую площадь и ажиотаж вокруг домика связан с престижной локацией. Он 10 минутах езды от площади Тяньаньмэнь и дворца "Запретный город", а рядом – лучшие китайские школы. Новый владелец рассчитывает, что, оформив официальную регистрацию, он получит доступ к школам, детским садам, рабочим местам на гражданской службе и объектам здравоохранения.

Жизнь в таком доме можно представить с трудом, его площадь – 5,6 квадратных метров. Это помещение покрыто плиткой для ванной комнаты и вмещает в себя только двухъярусную кровать. Для сравнения площадь парков в Москве составляет 13 кв м.

Ранее сообщалось, что в российской столице стали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров. Пока доля такого предложения минимальна. Но высокие цены на жилье и нерастущие доходы в будущем могут привести к серьезному увеличению доли миниатюрных квартиры на рынке жилья.

 

 

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