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В Перми жильцы вынуждены спать под зонтами

22 мая 2019 г. 286
Фото: perfect strangers/Shutterstock.com

Решить проблему не удается в течение трех лет.

Жители многоквартирного дома в Перми из-за протекающей кровли вынуждены спать под зонтами. Во время дождя, сообщает агентство «Местное время», кровля протекает.

Представители местных коммунальных служб не чинят крышу, но поставили в местах протечек ведра и тазы. После того, как емкости заполняются, вода льется в квартиры жильцов. Для того, чтобы защититься от капающей во время дождя воды, жители квартир вынуждены использовать зонты.

Такая проблема сохраняется в течение последних трех лет, но решить ее управляющей компании пока не удалось.

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