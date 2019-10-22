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В Петербурге построят самую большую коммуналку для миллениалов

22 октября 2019 г. 390
Фото: © shutterstock.com

В Петербурге появится самый большой коливинг – это современный формат жилья, где ряд функций, например, приготовление пищи или встреча с гостями, вынесен в общественное пространство.

Номерной фонд коливинга составит не менее 1,5 тысячи юнитов, а площадь общественных зон – 9 тысяч квадратных метров. Разместится комплекс из трех башен на улице Орджоникидзе, пишет РБК со ссылкой на компанию-застройщика.

Предполагается, что минимальный срок размещения в коилвинге составит не менее семи дней. Месяц проживания обойдется в 36 тысяч рублей.

Фото: © пресс-служба Becar

Жильцы получат личное пространство – юниты, а также доступ к прачечным, спа, фитнес-центру, коворкингам, переговорным, библиотеке и концертной площадке, игровым зонам и зонам для общения. Номера ограничены по площади, но за счет современных технологий обладают всем необходимым функционалом.

Коливинг – формат размещения в концепции совместного проживания. Жилые юниты предназначены для сна, а все остальное используется наравне с соседями – такой современный формат коммуналки, который набирает популярность у молодежи.

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