В Петербурге придумали, как расселить коммуналки

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о расселении коммуналок, которые расположены в домах со статусом объекта культурного наследия, и сохранении этих домов.

Принудительного расселения не будет – жильцы съедут только по собственному согласию, это прописано в законе. Освободившиеся квартиры город передаст инвесторам, которые отремонтируют помещения и облагородят территории у домов.

Над законом его авторы работали более двух лет. Депутаты уверяют, что инициативу поддержали и общественные активисты, и жители некоторых коммунальных квартир.

Программа может охватить около полутысячи домов, а на ее реализацию понадобится 300-400 миллиардов рублей, при этом только 30% из них будут бюджетными, пишет "Форпост Северо-Запад".