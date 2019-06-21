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В Петербурге придумали, как расселить коммуналки

21 июня 2019 г. 259
Фото: © shutterstock.com

Депутаты Заксобрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о расселении коммуналок, которые расположены в домах со статусом объекта культурного наследия, и сохранении этих домов.

Принудительного расселения не будет – жильцы съедут только по собственному согласию, это прописано в законе. Освободившиеся квартиры город передаст инвесторам, которые отремонтируют помещения и облагородят территории у домов.

Над законом его авторы работали более двух лет. Депутаты уверяют, что инициативу поддержали и общественные активисты, и жители некоторых коммунальных квартир.

Программа может охватить около полутысячи домов, а на ее реализацию понадобится 300-400 миллиардов рублей, при этом только 30% из них будут бюджетными, пишет "Форпост Северо-Запад".

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