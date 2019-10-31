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В Петербурге продают квартиру Пушкина

31 октября 2019 г. 279
Фото: © shutterstock.com

В Санкт-Петербурге на продажу выставлена квартира, в которой жил великий русский поэт Александр Пушкин.

100-метровая квартира расположена в доме номер 32 на набережной Кутузова. Пушкин проживал там с 1834 по 1836 год, там он написал повести "Капитанская дочка" и "Пиковая дама", а также создал черновики для "Египетских ночей", пишет "Российская газета" со ссылкой на риелтора, занимающегося продажей.

Пушкину очень нравилось расположение дома, от которого он мог дойти до Летнего сада в тапочках, о чем писал в своем дневнике.  

Квартира Пушкину не принадлежала – он арендовал ее у князя Вяземского.  В последние годы жилплощадь принадлежала состоятельной петербургской семье. Недвижимость продают за 55 миллионов рублей.

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