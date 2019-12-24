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В Петербурге спроектировали дом, защищенный от зомби

24 декабря 2019 г. 582
Фото: © shutterstock.com

Архитекторы из Петербурга презентовали дом, полностью защищенный от глобальных угроз - от ядерной войны до зомби-апокалипсиса.

Внешне дом больше напоминает футуристическую крепость: угловатый контур, металлические стены и герметичные двери. Изобретатели говорят, что при создании проекта вдохновлялись бронированным пикапом  Cybertruck Илона Маска, пишет "Комсомольская правда".  

В доме три яруса – основной, терраса и подземный бункер. Железобетонные стены облицованы стальными панелями, в окнах бронированные стекла, на крыше – солнечные батареи . Общая площадь – 300 квадратных метров, внутри могут с комфортом разместиться до шести человек. При необходимом запасе еды и воды "Киберхаус" можно не покидать целый год.

На бронированный дом поступило уже два заказа – из Испании и США. Архитекторы отмечают, что в рабочем проекте могут изменить характеристики дома по желанию будущих владельцев. Минимальный комплект без бункера и электронной начинки обойдется по цене трехкомнатной квартиры на Невском проспекте.

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