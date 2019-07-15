В Петербурге суд вернул квартиру владельцу с депрессией

В ходе судебных слушаний выяснилось, что владелец квартиры в период сделки находился в состоянии тяжелой депрессии – это было подтверждено судебно-психиатрической экспертизой. Экспертиза также подтвердила тот факт, что заболевание лишило продавца возможности понимать значение своих действий и их последствий.

Известно, что бывший владелец квартиры сам обратился в суд. Сейчас покупатели сняты с регистрационного учета и лишены возможности пользоваться квартирой.