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В Петербурге суд вернул квартиру владельцу с депрессией

15 июля 2019 г. 127
Фото: Guitarfoto studio/Shutterstock.com

В Московском районе Санкт-Петербурга суд признал недействительной сделку купли-продажи квартиры.

 

В ходе судебных слушаний выяснилось, что владелец квартиры в период сделки находился в состоянии тяжелой депрессии – это было подтверждено судебно-психиатрической экспертизой. Экспертиза также подтвердила тот факт, что заболевание лишило продавца возможности понимать значение своих действий и их последствий.

Известно, что бывший владелец квартиры сам обратился в суд. Сейчас покупатели сняты с регистрационного учета и лишены возможности пользоваться квартирой.

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