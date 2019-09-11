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В петербургских коммуналках подорожали комнаты

11 сентября 2019 г. 265

Комнаты в петербургских коммуналках подорожали за 3 месяца на 1,5%. Рост цен эксперты связывают с изменениями на рынке жилья, в частности, с переходом долевого строительства на схему с использованием эскроу-счетов.

Средняя стоимость квадратного метра в коммунальных квартирах Петербурга в настоящее время составляет 94,8 тысячи рублей за квадрат, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные ГК "Актив". 

Эскроу-счета подняли цены на новостройки, и если раньше студия эконом-класса в Петербурге стоила примерно столько же, сколько комната в коммуналке, то сейчас стала дороже.

Кроме того, районы новостроек зачастую обделены социальной инфраструктурой, и в этом отношении коммуналка удобнее – квартиры расположены в давно построенных домах, и все необходимые социальные объекты рядом давно функционируют.

Не стоит забывать и о том, что значительное количество петербургских коммуналок расположено в историческом центре города, и за сравнительно небольшую цену можно поселиться в двух шагах от Невского проспекта.

Однако эксперты говорят, что большинство покупателей селятся в коммуналках из более прагматичных соображений – на более комфортное жилье у них просто нет средств.  Наибольшим спросом пользуются комнаты стоимостью до 1,5 миллиона рублей, хотя некоторые по-прежнему ищут комнату ценой до миллиона. Объекты дороже 1,5 миллиона своего покупателя могут ждать месяцами.

При этом коммуналки в Петербурге разные – как по метражу (от 30-40 квадратов до 6-7), так и по числу комнат к квартире – в некоторых может быть до 14-15 комнат, при этом кухня и санузел одни на всех.

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