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В Пиренеях продают шахтерский поселок

16 мая 2019 г. 224
Фото: © shutterstock.com

В Каталонии на продажу выставлен целый поселок – когда-то в нем жили шахтеры, но сейчас он пустует.

Поселок Пегуэра расположен в Пиринеях, на высоте 1700 метров. Он находится рядом с границей Испании и Франции. До Барселоны от него 130 километров, а до Франции и Андорры – 50, пишет Prian.ru.

Покупателю достанутся 18 тысяч га земли и постройки общей площадью 8,5 тысячи квадратных метров.

Поселок построили еще в XIX веке, селение полностью опустело к 1968 году, когда рядом прекратили добывать уголь.

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