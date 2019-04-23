В Подмосковье достроили первые дома Urban Group

Первые пять домов обанкротившейся компании Urban Group достроены и готовы к вводу в эксплуатацию.

Речь идет о жилых комплексах "Видный город", "Опалиха О3", "Митино О2" и двух домах в ЖК "Солнечная система", говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Во всех домах завершено строительство, фасадные и отделочные работы. Полностью доделаны входные группы внутри и снаружи, лестничные пролеты, места для хранения колясок и мусоропроводы. Смонтированы и запущены лифты, оборудование для маломобильных групп граждан, завершено устройство внутренних инженерных сетей, выполнено благоустройство территории.

По всем пяти домам получены заключения о соответствии требованиям технических регламентов и другая проектная документация.

Выдавать ключи начнут сразу, как будут получены разрешения на ввод в эксплуатацию.