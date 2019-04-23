ГлавнаяЖильеВ Подмосковье достроили первые дома Urban Group

В Подмосковье достроили первые дома Urban Group

23 апреля 2019 г. 376
Фото: © shutterstock.com

Первые пять домов обанкротившейся компании Urban Group достроены и готовы к вводу в эксплуатацию.

Речь идет о жилых комплексах "Видный город", "Опалиха О3", "Митино О2" и двух домах в ЖК "Солнечная система", говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

Во всех домах завершено строительство, фасадные и отделочные работы. Полностью доделаны входные группы внутри и снаружи, лестничные пролеты, места для хранения колясок и мусоропроводы. Смонтированы и запущены лифты, оборудование для маломобильных групп граждан, завершено устройство внутренних инженерных сетей, выполнено благоустройство территории.

По всем пяти домам получены заключения о соответствии требованиям технических регламентов и другая проектная документация.

Выдавать ключи начнут сразу, как будут получены разрешения на ввод в эксплуатацию.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>