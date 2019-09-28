Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеВ Подмосковье друзья ремонтируют жилье матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь из детдома

В Подмосковье друзья ремонтируют жилье матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь из детдома

28 сентября 2019 г. 420
фото: shutterstock.com

В Московской области два друга, Вячеслав и Николай, бесплатно делают ремонт в квартире матери-одиночки, чтобы помочь ей вернуть своего ребенка из детского дома.

Историю Надежны молодые люди узнали из социальных сетей и решили помочь. Женщина ушла от пьющего мужа и забрала двух дочерей  - 19 и 14 лет. Маме приходилось работать сторожем на стоянке, ночевать в подсобке. Весной муж умер, но вернуться в квартиру она не могла  - жилье было в плачевном состоянии.

"Увидел в интернете, что дочка в детском доме. Эта проблема меня тронула. Была возможность помочь с материалами для ремонта, навыки и знания. Решил их применить здесь. Чтобы дочку, сестру вернули в семью", - рассказывает Вячеслав.

Ребята уже установили сантехнику и водсчётчики - чтобы была возможность платить по счетчикам, а не по нормативу. Отштукатурили стены, развели электрику – установили розетки, выключатели. Сейчас освобождают кухню, для того чтобы выровнять стены, а затем покрасить или обклеить обоями. Ремонтом молодые люди занимаются в свободное время. В ближайшее время они планируют закончить все работы, пишет Mash.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>