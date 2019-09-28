В Подмосковье друзья ремонтируют жилье матери-одиночки, чтобы ей вернули дочь из детдома

В Московской области два друга, Вячеслав и Николай, бесплатно делают ремонт в квартире матери-одиночки, чтобы помочь ей вернуть своего ребенка из детского дома.

Историю Надежны молодые люди узнали из социальных сетей и решили помочь. Женщина ушла от пьющего мужа и забрала двух дочерей - 19 и 14 лет. Маме приходилось работать сторожем на стоянке, ночевать в подсобке. Весной муж умер, но вернуться в квартиру она не могла - жилье было в плачевном состоянии.

"Увидел в интернете, что дочка в детском доме. Эта проблема меня тронула. Была возможность помочь с материалами для ремонта, навыки и знания. Решил их применить здесь. Чтобы дочку, сестру вернули в семью", - рассказывает Вячеслав.

Ребята уже установили сантехнику и водсчётчики - чтобы была возможность платить по счетчикам, а не по нормативу. Отштукатурили стены, развели электрику – установили розетки, выключатели. Сейчас освобождают кухню, для того чтобы выровнять стены, а затем покрасить или обклеить обоями. Ремонтом молодые люди занимаются в свободное время. В ближайшее время они планируют закончить все работы, пишет Mash.