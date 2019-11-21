В Подмосковье нашли 100 заброшенных коттеджных поселков

В Московской области насчитывается 100 заброшенных коттеджных поселков. Треть из них заморожена более пяти лет, и шансы на их возрождение минимальны.

Такие поселки могут представлять собой как участок голой земли, так и комплекс построек различной степени готовности.

В зоне риска сейчас находятся 80% подмосковных загородных проектов, особенно поселки с участками без подряда, которые и так реализуются на грани себестоимости, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Покупать такие поселки никто не хочет – в Подмосковье достаточно земли без сложной истории, отмечают аналитики. Исключение составляют лишь поселки с выгодным местоположением.

В половине случаев застройщики бросаются проекты из-за возникших финансовых трудностей, четверть причин связан с проблемами проведения коммуникаций и четверть – с юридическими сложностями (получением разрешения на строительство и регистрацией прав собственности).

Заброшенные поселки встречаются по всему Подмосковью, однако чаще всего их можно встретить на расстоянии более 50 км от столицы.