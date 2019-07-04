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В Подмосковье перестали строить таунхаусы

4 июля 2019 г. 524
Фото: © shutterstock.com

За последние два года в Подмосковье почти перестали появляться новые проекты таунхаусов. Три четверти реализуемых поселков сданы в эксплуатацию, и продажи в них идут вяло.

Спрос на таунхаусы обычно ниже, чем на отдельно стоящие дома, но свой потребитель у них все же есть, говорится в исследовании "Мира квартир". Специалисты портала составили рейтинг подмосковных городов по стоимости этого формата жилья.

Самые дорогие таунхаусы продаются в Одинцове, Красногорске и Мытищах. Средняя стоимость таунхауса в Одинцовском районе составляет 25,8 миллиона рублей, в Красногорском – 22,2 миллиона, в Мытищах – 21, 8 миллиона рублей.

В Химках таунхаус можно купить в среднем за 16,4 миллиона рублей, в Долгопрудном – за 14,3 миллиона.

Самые дешевые таунхаусы продаются в Чехове – средняя стоимость составила 5 миллионов рублей. Также в пятерку городов с наиболее бюджетным предложением попали Лосино-Петровский, Яхрома, Солнечногорск и Коломна – там можно уложиться в 6 миллионов рублей.

На сегодняшний день таунахусы продаются в 33 подмосковных городах.

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